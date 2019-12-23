РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Восемь спортсменов из Подольска стали призерами 48-го всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юношей, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

21 и 22 декабря в МБУ «Спорт-Сервис» прошел 48-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. В числе почетных гостей были депутат Мособлдумы Павел Максимович, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Шамиль Хасмутдинов, чемпион Европы и СССР, почетный гражданин Подольска Владислав Ивлев, депутат совета депутатов Подольска Вячеслав Родин.

«Восемь подольских спортсменов стали призерами Всероссийского турнира. Кирилл Носов – II место (32 килограмма); Денис Гимадеев – III место (38 килограмма); Дмитрий Сазыкин – II место (44 килограмма); Никита Дорохов – II место (48 килограммов); Кирилл Евдокимов – II место (57 килограммов); Артем Захаренков – III место (57 килограммов); Глеб Коленкин – II место (62 килограмма); Иван Глазков – II место (100 килограммов)», – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Москвы, Мордовии, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Снежногорска, Рязани и городов Московской, Владимирской и Ростовской областей.