РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В Климовской центральной городской больнице сделали половину отделочных работ, установили двери и потолки, однако подрядчик отстает от графика, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Здоровое будущее» заместитель главы администрации Подольска Евгений Соловьев, депутат Московской областной думы Павел Максимович, главный врач ГБУЗ МО «Климовская центральная городская больница» Валерий Громов, представители администрации и руководство подрядной организации проверили ремонт в ГБУЗ МО «Климовская центральная городская больница».

«На сегодняшний день здесь сделана половина отделочных работ, установлены двери и потолок, но строительные работы отстают по графику. Подрядная организация планирует все выполнить в указанные сроки», - говорится в сообщении.

Максимович также провел прием граждан, на котором они подняли вопросы получения направления на рентген, флюорографию и в учреждения стационарного типа, сроков ремонтных работ и внесли предложения по улучшению благоустройства больницы.



«Ремонт, благоустройство и оснащение учреждений здравоохранения городского округа Подольск – важнейшая задача, стоящая на контроле депутатов-членов Фракции «Единая Россия», - сказал Максимович.