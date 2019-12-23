РИАМО - 23 дек. В Московской области побили рекорд по урожайности картофеля в 2019 году - урожайность составила 323 центнера с 1 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Наряду с увеличением урожайности зерновых мы достигли рекордных показателей и по картофелю. В этом году было активное солнце, это позволило нам увеличить урожайность по картофелю с 240 центнеров с 1 гектара в прошлом году до 323 центнера с 1 гектара в этом году», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Рекордным стал и валовый сбор картофеля в этом году - он составил 430 тысяч тонн.

«В текущем году валовый сбор картофеля увеличился на 70 тысяч тонн по сравнению с прошлым. С 13,5 тысячи гектаров убрали 430 тысячи тонн. В прошлом году было собрано 360 тысяч тонн», - добавил Разин.

Картофель производится в основном на территории Дмитровского и Коломенского городских округов, а также в Озерах, Луховицах и Ступине.

Первые места по сбору картофеля в Подмосковье заняли компании «Емельяновка», «Дока Генные Технологии», «Агрофирма Сосновка», «Северка», «Куликово», «Агрофирма Бунятино», «Озеры», «Городище», «Бунятино», «Дединово».