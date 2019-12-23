РИАМО – 23 дек. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы крупнейших издательств в России, будет добиваться вечной блокировки «Яндекс.Видео» и YouTube, если они не удалят нелегальные копии аудиокниг, пишет газета «Ведомости».

Апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня. Аудиоверсии этой книги опубликованы на YouTube и на «Яндекс.Видео». Ранее суд первой инстанции отклонил жалобу «Эксмо».

«Теперь YouTube и «Яндекс» обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России. <…> Аудиоверсия книги «Задача трех тел» до сих пор доступна на YouTube и на «Яндекс.Видео», — говорится в материале.

По словам гендиректора АЗАПИ Максима Рябыко, «Эксмо» планирует обращаться в суд и по другим книгам. АЗАПИ представляет интересы 15 крупнейших издательств России – «Эксмо-АСТ», «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер» и других.

«Если жалобы будут удовлетворены (в суде – ред.), мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — подчеркнул Рябыко.

Вечная блокировка является крайней мерой в борьбе с пиратскими сайтами. Если сайт не реагирует на жалобы правообладателя, то суд может вынести определение о предварительных обеспечительных мерах. Интернет-страница попадает в реестр Роскомнадзора и блокируется, пока пиратская копия не будет удалена. Если правообладатель снова найдет нелегальную копию контента на каком-либо сайте, то может потребовать вечной блокировки всего ресурса – даже если весь нелегальный контент будет удален, ничего не изменится.

Ранее крупнейшие телехолдинги и интернет-компании на площадке Роскомнадзора подписали меморандум, согласно которому российские видеоплощадки обязались удалять пиратские файлы и ссылки на них добровольно, без решения суда, но только сериалы и фильмы. Книжные издательства не вошли в соглашение и были этим недовольны.

По словам Рябыко, издательства хотят, чтобы «Яндекс» удалял пиратские копии книг по такому же принципу, который действителен для сериалов и фильмов.