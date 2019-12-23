РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. В скорую помощь подмосковных Люберец за неделю поступило 2 717 вызовов, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанцией скорой медицинской помощи горокруга Татьяна Кабелькова.

«С 16 по 22 декабря в скорую помощь поступило 2 717 обращений. Из них было 342 экстренных, что составила 13%», – сказала Кабелькова.

По ее словам, в среднем на одну бригаду приходится 15 вызовов в сутки.

Кабелькова пояснила, что бригады скорой помощи семь раз выезжали на ДТП, в которых пострадали семь человек и один погиб.