РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. В офисы «МосОблЕИРЦ» в Люберцах на минувшей неделе обратились свыше 5,5 тысяч человек, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя информационно-расчетного центра в городском округе Татьяна Ефременко.

«За минувшую неделю, с 16 по 22 декабря, в офисы «МосОблЕИРЦ» обратились 5 634 жителя, в среднем по 313 человек в сутки. Основные вопросы – передача показаний, получение справок об отсутствии задолженностей, разъяснение начислений платежей», – сказала Ефременко.

Она добавила, что «МосОблЕИРЦ » завершил прием данных 20 декабря от жителей, а уже 21 декабря доставили платежные документы в УК первого этапа внедрения, а также в пять УК второго этапа.

«До 26 декабря завершим выдачу платежных документов во всем городском округе», – заключила Ефременко.