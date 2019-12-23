РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. В парке «Малаховское озеро» в Люберцах на минувшей неделе установили 27 опор освещения, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по благоустройству парка «Малаховское озеро». На минувшей неделе там установили 27 опор освещения», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что на прошедшей неделе в уборке улиц участвовало 95 единиц техники и 994 человека. Также вырубили пять деревьев.