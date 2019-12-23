РИАМО - 23 дек. В Московском зоопарке через два года планируется открыть новый современный павильон для ластоногих с шестью бассейнами, из городского бюджета на строительство могут направить 1,643 миллиарда рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

«Департамент строительства Москвы проводит тендер по выбору подрядчика для создания павильона. Заявки на участие принимают до 27 декабря и в этот же день выберут победителя. На строительство отведут два года», - говорится в сообщении.

В павильоне создадут условия для круглогодичного содержания морских обитателей - морских котиков, нерп, тюленей и белух. Павильон будет состоять из шести уличных бассейнов с искусственной волной и соленой водой - больших глубиной 7 метров и малых глубиной 3,5 метра, а также помещений для животных.

Посетители смогут наблюдать за животными из экспозиционной галереи на первом этаже, которую построят на одном уровне с водой. Помещения для сотрудников и инвентаря «спрячут» внутри искусственной скалы.

Московский зоопарк является старейшим в России. В нем насчитывается более 10 тысяч обитателей. Он помогает сохранить и приумножить популяцию более 1,2 тысячи видов животных.