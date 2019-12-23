РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В подмосковных Люберцах на минувшей неделе эвакуировали три большегрузных автомобиля из-за нарушения правил стоянки, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе за нарушение правил стоянки в городском округе Люберцы эвакуировали три большегрузных автомобиля. Инспекторы ГИБДД также за неделю выписали 10 штрафов за неправильную стоянку», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в уборке городских дорог участвовали 60 рабочих и 22 единицы техники. Использовано свыше 4 тонн реагентов и 68 кубометров пескосоляной смеси. Также за неделю вывезли около 77 кубометров мусора и 17 кубометров смета.