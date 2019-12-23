РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Порядка 260 тысяч рублей штрафов наложили инспекторы эконадзора на товарищество собственников жилья «Поляна в Ново-Никольском» за загрязнение реки Баньки, говорится в сообщении пресс-службы экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли два постановления об административном правонарушении по факту загрязнения водных объектов в Красногорске. Виновником стало товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Поляна в Ново-Никольском», управляющее коттеджным поселком «Красногорская усадьба» в селе Ново-Никольское городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Инспекторы эконадзора установили, что канализационные стоки из поселка поступают в канализационно-насосную станцию, которая в ходе обследования красногорского ПАО «Водоканал» признана неработающей. Из здания КНС под землей проложен трубопровод, по которому неочищенные стоки сбрасываются в ручей, приток реки Баньки.

«По итогам расследования на ТСЖ наложены штрафы на общую сумму 260 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии», – заключается в материале.