РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. С региональных дорог в Люберцах за минувшую неделю вывезли более 60 кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании эксперт отдела Раменского подразделения «Мосавтодор» Кирилл Буторин.

«На прошлой неделе в уборке региональных дорог участвовали 18 единиц техники и 40 человек. Вывезено 63 кубометра мусора и 39 кубометров смета», – сказал Буторин.

Он пояснил, что на минувшей неделе «Мосавтодор» провел работы по механизированной уборке дорог, ремонту остановочных павильонов, уборке посадочных площадок и придорожной полосы, демонтажу несанкционированной рекламы, мойке остановочных павильонов. Также пескосоляной смесью обработали 36 километров дорог.