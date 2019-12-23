РИАМО - 23 дек. Для посетителей центров «Мои документы» в Москве приготовили открытки с пожеланиями на Новый год, сотрудники МФЦ будут дарить их с 27 по 31 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, для посетителей центров госуслуг приготовили специальную праздничную программу.

«Квесты с подарками пройдут во Дворце госуслуг на ВДНХ и флагманских офисах. Так, 28 декабря посетителей ждет квест «Разгадай новогоднее послание». Участник, который выполнит все задания и впишет пожелания в специальную карточку, получит игрушку-антистресс в виде мандарина», - говорится в сообщении.

Детей ждут не только во Дворце госуслуг и флагманских офисах, но и в 15 районных центрах. Для ребят проведут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, открыток и посадке кедровых орешков.

Районные МФЦ открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.