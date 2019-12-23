РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили семь пожаров, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«С 16 по 22 декабря в городском округе Люберцы произошло семь пожаров. Все они без пострадавших», – сказал Катаев.

Он добавил, что 17 декабря в 20:58 у дома №1 на Электрозаводской улице в поселке Малаховка сгорела бытовка, 18 декабря в 00:17 также в Малаховке на Волгоградской улице произошел пожар в автосервисе. 20 декабря в доме №1 на Шоссейной улице в поселке Малаховка в 2:14 загорелся строительный вагончик.

Двадцатого декабря в доме №13 на улице Островского в поселении Красково обгорела кровля магазина на площади 20 квадратных метров, а в 13:44 на улице 3-е Почтовое отделение был пожар в гараже. 21 декабря в 16:33 в доме №4 на улице Гаражная в поселке Малаховка в подвале частного дома обгорела мебель. 23 декабря в 1:47 в СНТ «Теплое болото» обгорел садовый домик.