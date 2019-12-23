РИАМО – 23 дек. По результатам исследования Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда на первом месте в рейтинге самых востребованных профессий среди рабочих специальностей и специальностей среднего звена оказалась профессия продавца-кассира, на втором – повара, на третьем – педагога профобучения, пишет в понедельник газета «Известия».

«Специалисты ВНИИ труда опросили представителей 26,9 тысячи компаний. Помимо этого, они учли данные о вакансиях на трех популярных сервисах по поиску работы и другие параметры. <…> Исследование касается только профессий рабочих и специалистов среднего звена», — говорится в материале.

На первом месте рейтинга оказались продавцы-кассиры, на втором – повара, на третьем – педагоги профобучения и профобразования. Далее в списке представлены такие профессии, как юрист, соцработник, закупщик, медсестра, делопроизводитель, бухгалтер и педагог-дефектолог.

Только 9,5% предприятий испытывают острый дефицит кадров по востребованным профессиям – когда не хватает больше половины работников в компании.

По мнению основателя Swiss International Institute Lausanne Ивана Петуховского, востребованность кассиров снизится в ближайшем будущем, так как популярность набирают кассы самообслуживания. Эксперт считает, что более востребованными будут становиться специалисты в IT-сфере.