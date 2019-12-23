РИАМО - 23 дек. На текущей неделе в Москве прогнозируется рост загруженности автомобильных дорог, водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сегодня утром было зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 120 тысяч авто по сравнению с началом декабря. Основной пик загруженности придется именно на эту неделю, 23-29 декабря. ЦОДД рекомендует на этой неделе отказаться от поездок по городу на личном транспорте», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что рост количества поездок внутри Москвы на личных автомобилях связан с увеличением покупательской и досуговой активности.

«Горожане совершают большое количество поездок в магазины, торговые центры, а также посещают различные праздничные мероприятия, которые проходят на площадках по всему городу. Москва становится местом притяжения для всей страны», - уточнил представитель пресс-службы.

В ближайшие дни загрузка дорог в дневное время будет достигать 6-7 баллов, а в вечерние часы пик ожидается 8-9 баллов.

«При этом количество автомобилей пойдет на спад уже с вечера 30 декабря. Так, к 31 декабря на дорогах в целом будет свободно, возможны локальные затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений», - отметил собеседник.

В конце декабря планируются ограничения в центре города, связанные с обеспечением безопасности и приоритетного проезда детей, которые приедут в Москву для участия в новогодних праздничных мероприятиях. Ухудшение погодных условий может также сильно осложнить ситуацию на дорогах.