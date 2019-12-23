РИАМО - 23 дек. С 2020 года в России будет отменена норма, которая ограничивала работу сотрудников вуза без ученой степени, профессиональное сообщество поддержало инициативу, пишет в понедельник газета «Известия».

Норму о преподавании в вузах только специалистов с ученой степенью ввели в 2015 году. Она носила рекомендательный характер.

«Представители профессионального сообщества поддержали отмену стандарта. По мнению экспертов, в противном случае все может закончиться оттоком профессиональных кадров из-за формальных и необоснованных требований отбора», - говорится в сообщении.

Как уточнила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, данный профстандарт сильно ограничивает возможности преподавания для педагогов практиков, которые не могут обучать студентов вузов из-за отсутствия ученой степени.

Она добавила, что данная норма негативно повлияла на традиционную схему формирования учебной нагрузки педагогов в вузах. Кроме того, профстандарт требует доработки из-за ряда неточностей.

«Такие стандарты были некачественными изначально. Мы исходим из того, что не все преподаватели - ученые. Среди них есть люди, которые хорошо владеют профессией, имеют прекрасный опыт и должны передавать свои практические навыки», - подчеркнула Рукавишникова.

Минобрнауки РФ поддержало инициативу и отменило данный стандарт со следующего года.

Это решение поддержало и научное сообщество, которое уверено, что профстандарт вызвал бы отток кадров, которые не подходят для работы в вузе только по формальным требованиям.