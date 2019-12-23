РИАМО - 23 дек. На Соборной площади Московского Кремля нарядили главную новогоднюю елку России, передает корреспондент РИАМО.

Ранее главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль из Можайского городского округа. На звание главной ели претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала 90-летнюю ель из Бородинского лесничества высотой 25 метров.

Елка украшена разноцветными гирляндами, шарами и различными игрушками. Венчает ее символ рождественской звезды.

В торжественной церемонии украшения елки приняли участие и дети – они повесили игрушки на нижний ярус новогоднего дерева. После этого ребятам вручили новогодние подарки.

Сейчас полюбоваться елкой уже могут все посетителя Кремля – туристы активно делают фотографии на фоне главной новогодней елки страны.

Елка будет стоять на Соборной площади до середины января.

На прошлых новогодних праздниках на Соборной площади Кремля разместили 100-летнюю ель из городского округа Щелково. Ее украсили 2 тысячи игрушек и 1,5 километра гирлянд.