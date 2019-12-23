РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Балетную школу «Вдохновение» в подмосковном Красногорске планируют открыть 28 декабря, уже идет набор на подготовительные курсы, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Год назад в зале ДК «Подмосковье» перед спектаклем «Щелкунчик» мы вместе с учениками хореографической школы «Вдохновение», педагогами и родителями загадали желание: в 2019 году достроить и открыть полноценную школу. Загаданное вместе сбывается: 28 декабря планируем открытие. Уже начат набор на подготовительные курсы», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что новая просторная балетная школа площадью почти 4 тысячи квадратных метров на 9 хореографических классов была построена в Красногорске благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«В ней юные дарования смогут постигать школьную программу и учиться хореографии у лучших преподавателей, чтобы потом, как многие красногорцы – выпускники балетной школы и нашего областного училища - блистать на большой сцене», – отметила Хаймурзина.