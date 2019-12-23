РИАМО - 23 дек. Ссора между двумя мужчинами в Орехово-Зуевском округе Подмосковья закончилась поножовщиной, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, ночью 22 декабря с улицы Почтовая в Куровском госпитализировали мужчину 1994 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Пострадавший зарегистрирован в Иркутской области, а проживает в Куровском на улице Кирова.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1994 года рождения, проживающий по адресу: Орехово-Зуевский округ, Куровское, улица Совхозная, дом 17. <…> Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.