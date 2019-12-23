РИАМО - 23 дек. Земельный участок на улице Синявинской, дом 8, выставят на торги для индивидуального жилищного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Площадь земельного участка составляет 0,1 гектара», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии столицы Анастасия Пятова.

На этом месте можно будет возвести индивидуальную жилую застройку высотой 15 метров на площади более 500 квадратных метров.

Сейчас на участке построек нет.