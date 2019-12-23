РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Команда «Дельфин» победила в открытом первенстве городского округа Подольск по баскетболу среди мужчин, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«21 декабря завершилось открытое первенство городского округа Подольск по баскетболу среди мужских команд. Победителем стала команда «Дельфин», второе место у команды «Supreme», бронзовый призер – команда «Юность» из микрорайона Климовск», – говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд.