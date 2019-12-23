РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 дек. На прошедшей неделе в полицию Люберец поступило более 1,9 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«На минувшей неделе (с 16 по 22 декабря – ред.) на территории обслуживания зарегистрировано 1 938 материалов. Зарегистрированных преступлений было 33, в 27 случаях раскрыты», – сказал Разгуляев.

Он пояснил, что полиция раскрыла семь случаев нелегальной миграции, шесть преступлений, связанных с наркотиками, разбойное нападение и грабеж.

Разгуляев добавил, что на территории обслуживания за неделю произошло 162 ДТП, в них пострадали семь и погибли два человека.