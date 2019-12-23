РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубометров мусора с контейнерных площадок Люберец, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель подразделения регионального оператора Павел Бражников.

«За минувшую неделю в городском округе Люберцы региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез свыше 30 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО) и 1 315 кубометров сухих отходов», – сказал Бражников.

Он добавил, что для бесперебойной работы на минувшей неделе задействовали 79 человек и 48 единиц техники.

Глава Люберец Владимир Ружицкий поручил «ЭкоЛайн-Воскресенск» к новогодним праздникам наладить работу, чтобы не было навалов мусора в праздники, в том числе 1 и 2 января. Он отметил, что на работу даже в ночь на 1 января должны выйти водители и дворники.