РИАМО - 23 дек. Правовая коллизия привела к тому, что с конца октября российские аэропорты не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, что создает угрозу безопасности полетов и может привести к задержкам рейсов в праздничные дни, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

Речь идет о самоходных пассажирских трапах, перронных автобусах, противообледенительных машинах, самоходных платформенных транспортерах-перегружателях и так далее.

«Проблема возникла из-за решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) еще от 2015 года, по которому паспорта на такую технику должны содержать все отметки, в том числе и о сертификации. При этом ни в одном из техрегламентов аэродромная техника не учтена, то есть не подлежит сертификации», - говорится в статье.

Газета отмечает, что проблема с эксплуатацией новой техники возникла у нескольких крупнейших аэропортов России, в том числе Внуково, Пулково и Сочи.

Представитель аэропорта Домодедово уточнил, что указанные изменения касаются техники, закупленной осенью 2019 года и позже. Также в воздушной гавани заверили, что аэропорт полностью укомплектован техникой для наземных операций.

Сотрудник федерального Минтранса подтвердил наличие проблемы, однако в ведомстве полагают, что авиапассажиры не будут испытывать неудобств.