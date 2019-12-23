РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) подмосковных Люберец за минувшую неделю приняли около 10,5 тысяч обращений, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю, с 16 по 22 декабря, в ЕДДС-112 поступило 10 482 обращения, из них 652 – на горячую линию администрации и 9 830 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

Он добавил, что 4 827 обращений касались вызова скорой помощи, 2 261 – полиции, 39 – аварийной газовой службы.

По словам Богданова, в Единую диспетчерскую службу ЖКХ за неделю поступило 5 727 обращений, из них 528 – по вопросам электроснабжения, 599 – водоснабжения и 117 – отопления.