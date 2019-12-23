РИАМО - 23 дек. Представители партии «Единая Россия» получили большинство в совете депутатов Ленинского городского округа Подмосковья по предварительным результатам выборов, сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

В Ленинском округе 22 декабря выбрали 30 депутатов по одномандатным округам. В списки были включены 118062 избирателя. Явка составила 17,22% - 20334 человека, досрочно проголосовали 1,09% - 1260 человек, 3,5% - 711 человек – проголосовали вне помещения по состоянию здоровья.

«Избиратели сделали свой выбор. Голоса распределились так: 15 кресел в совете депутатов заняли кандидаты от партии «Единая Россия», четыре – от КПРФ, два – от ЛДПР, один – от партии «Яблоко», и восемь мандатов разыграли самовыдвиженцы», — говорится в сообщении.

По предварительным результатам в состав совета депутатов вошли: Земфира Морозова (самовыдвижение), Наталия Литвинова («Единая Россия»), Валерий Черников («Единая Россия»), Алексей Валуев (самовыдвижение), Алена Кокоева («Единая Россия»), Мария Гаевская (самовыдвижение), Александр Баюклин (самовыдвижение), Татьяна Вуевич (самовыдвижение), Владимир Градов («Единая Россия»), Василий Гордеев («Единая Россия»), Лидия Козлова («Единая Россия»), Тимур Асанов (самовыдвижение), Надежда Стребкова («Единая Россия»), Наталья Камалихина («Единая Россия»), Станислав Радченко («Единая Россия»).

В совет депутатов также были избраны: Артур Григорян («Единая Россия»), Иван Гусев («Яблоко»), Игорь Коршаков («Единая Россия»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Василий Осокин (самовыдвижение), Олег Федоров («Единая Россия»), Владислав Рымша («Единая Россия»), Андрей Обловатный (КПРФ), Светлана Смирнова (КПРФ), Валерий Жутяев (ЛДПР), Павел Русаков (самовыдвижение), Денис Малков (КПРФ), Гаджимурад Гаджимурадов («Единая Россия»), Павел Грудинин (КПРФ), Ирина Архангельская («Единая Россия»).

По данным Мособлизбиркома, выборы прошли в штатном режиме и достаточно спокойно. За процессом голосования следили 204 наблюдателя. Все поступившие жалобы и обращения будут внимательно изучены и рассмотрены. Всего в Избирательную комиссию Подмосковья поступило шесть обращений, жалоб не поступало.