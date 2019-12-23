РИАМО - 23 дек. На столичных дорогах в ноябре произошло около 850 ДТП, в результате которых погибло 37 человек, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

«Статистика за ноябрь: 847 ДТП на дорогах столицы. 942 раненных, 37 человек погибло», - говорится в сообщении.

Множества дорожных аварий удалось бы избежать, если бы автолюбители не превышали допустимую скорость, а также были более внимательны за рулем и пропускали пешеходов на переходах.

Также мотоциклистов предупредили об опасности езды в декабре, несмотря на теплую погоду, так как шины плохо держат сцепление с асфальтом.