РИАМО – 23 дек. Родителям школьников и дошкольников Москвы дали советы, как вести себя при поступлении информации об угрозе взрыва в школе или детском саду, в частности, в такой ситуации детям нужно четко и быстро следовать указаниям учителя или воспитателя, сообщает Газета.ru.

Такие рекомендации дал заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

«Он призвал не поддаваться панике в такие моменты, несмотря на напряжение, которое вызывают случаи эвакуации учебных заведений», — говорится в сообщении.

По мнению Молева, это напряжение как раз и является целью подобных атак.

Замруководителя департамента добавил, что в приоритете всегда безопасность детей, несмотря на то, что сообщения о минировании влияют на учебный процесс. Молев уточнил, что школьникам в случае сообщения о минировании нужно четко и быстро следовать указаниям педагога.

Новая волна сообщений о минировании зданий в столице началась 28 ноября. Было эвакуировано свыше 700 тысяч человек.

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