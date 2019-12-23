РИАМО - 23 дек. На территории Московской области до конца понедельника будет туманно, водителей призвали снизить скорость на дорогах из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана с видимостью до 300-800 метров. Этот уровень означает потенциально опасную погоду. Туман сохранится в области до 21:00 понедельника.

«Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водители транспортных средств должны снизить скорость и строго соблюдать ПДД, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений», - говорится в сообщении.

МЧС также объявило экстренное предупреждение в регионе из-за густого тумана.