РИАМО - 23 дек. Читатели официального портала правительства Московской области могут ознакомиться с интерактивной картой легальных площадок для запуска новогодних фейерверков.

Точками на карте отмечены места, где Главное управление МЧС РФ по Московской области разрешило жителям запускать пиротехнику. Всего на онлайн-карте указаны 282 специально оборудованных площадки. Запускать фейерверки в других местах запрещено.

Ранее спасатели напомнили жителям, как правильно выбирать пиротехнику. Так, за петардами и салютами следует отправляться в специализированный магазин. Весь товар должен иметь сертификаты, а в упаковке обязательно наличие инструкции.

Нельзя запускать фейерверки и взрывать петарды около людей, животных, деревьев, зданий, а также вблизи линий электропередачи и горючих материалов.