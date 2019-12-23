РИАМО - 23 дек. Исследователи РИА Новости ранжировали регионы России по уровню закредитованности населения, наиболее закредитованной оказалась Калмыкия, наименее закредитованы субъекты на юге страны.

Рейтинг рассчитали на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности представляет собой соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.

«В числе лидеров рейтинга (регионы с минимальной закредитованностью) оказались регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Первое место в рейтинге занимает Ингушетия. <…> На втором и третьем местах находятся Крым и Севастополь», - говорится в сообщении.

Значительный уровень закредитованности наблюдается у Калмыкии, Тувы и Курганской области (места с 85-го по 83-е соответственно).

Как отмечает агентство, потребительское кредитование россиян в последние три года показывает значительный рост. Данная тенденция отмечена на фоне умеренных темпов прироста зарплаты, что приводит к росту долговой нагрузки на граждан.

Эксперты также выяснили, что суммарный долг в среднем на одного экономически активного россиянина за год увеличился до 227 тысяч рублей.