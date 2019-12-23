РИАМО - 23 дек. В Подмосковье и Москве перед Новым годом может образоваться небольшой снежный покров, высота которого достигнет 1-3 сантиметров, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет дождливой буквально только сегодня и в ночь на завтра. Во вторник во второй половине дня дожди уже постепенно прекратятся. Пока будет тепло - плюс 3 – плюс 5 градусов», - сказал Синенков.

Он уточнил, что в понедельник температура днем может подняться до 6-8 градусов, что может привести к обновлению суточного рекорда максимальной температуры. Предыдущий рекорд для 23 декабря был установлен в 2015 году и составляет плюс 5,9 градуса.

«В первой половине недели и до четверга температура будет в пределах плюс 3 – плюс 5 в дневные часы и до 0 по ночам. При этом погода будет преимущественно облачной, но без существенных осадков», - добавил Синенков.

По его словам, в Московском регионе с четверга и пятницы температуры уже постепенно перейдут на минусовые показания.

«И хотя каких-то сильных осадков не ожидается, но тем не менее небольшой снежный покров, скорее всего, образуется перед Новым годом. <...> При этом температура будет в пределах минус 1 – минус 5 градусов», - отметил Синенков.

Он дополнил, что высота снежного покрова может составить 1-3 сантиметра.