РИАМО - 23 дек. По состоянию на утро понедельника в четырех аэропортах Московского региона отменены и задержаны 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во Внукове задерживается один рейс, в Шереметьеве - три рейса. В аэропорту Домодедово 13 рейсов задержано и пять отменено.

В подмосковном аэропорту Жуковский задерживается прилет одного рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Московском регионе ожидается облачная погода и небольшие дожди, воздух может прогреться до плюс 8 градусов.