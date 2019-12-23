РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В подмосковных Люберцах 28 декабря состоится бесплатное выступление бардов из Москвы и Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки имени Сергея Есенина городского округа Люберцы.

«Двадцать восьмого декабря Центральная библиотека имени Сергея Есенина и клуб авторской песни «Кап-кап» приглашает всех желающих на «Новогодний песенный снегопад». Будут выступать барды из Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в библиотеке с 14:00 до 21:00. Гостей ждет угощение, авторские сувениры и хорошее настроение. Вход на концерт свободный.

Библиотека находится по адресу: улица Волковская, дом 5А. Задать вопросы можно по телефону: 8 (495) 554-51-58.