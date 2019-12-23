РИАМО - 23 дек. Рэпера, который перекрыл улицу Новый Арбат в столице ради съемок клипа, хотят привлечь к ответственности за нарушение ПДД, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее СМИ сообщали, что рэпер перекрыл в час пик движение транспорта на центральной улице столицы. Он прошелся по проезжей части Нового Арбата для съемок своего клипа.

«Департамент транспорта и (развития дорожно-транспортной инфраструктуры – ред.) Москвы обратится в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

Также в аккаунте отмечается, что действия музыканта грубо нарушают правила дорожного движения.