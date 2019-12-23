РИАМО - 23 дек. Мужчина в ходе ссоры убил своего оппонента в подмосковном Орехово-Зуеве, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, утром 22 декабря на Северной улице в Орехово-Зуеве в автомобиле Ford Focus обнаружили труп мужчины 1990 года рождения с ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости. Убитый был зарегистрирован по адресу: Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 7.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по Орехово-Зуеву ГСУ СК России по Московской области мужчина 1988 года рождения, зарегистрированный по адресу: Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 20. <…> Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».