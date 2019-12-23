РИАМО - 23 дек. Интервалы движения между большинством поездов на МЦД-2 и Курском направлении Московской железной дороги восстановлены, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

Утром в понедельник поезда на МЦД-2 и Курском направлении МЖД следовали с увеличенными интервалами из-за потери напряжения в контактной сети.

«Несколько поездов будут следовать с увеличенным интервалом до полного восстановления графика», - говорится в сообщении.