РИАМО - 23 дек. Пожар в тамбуре пустого вагона электропоезда, который произошел на территории депо в Москве, потушили в течение 20 минут, при возгорании никто не пострадал, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы Московской железной дороги (МЖД).



«Сегодня утром на территории депо в Москве, по предварительной информации, в тамбуре пустого вагона электропоезда возникло возгорание. Оперативно - в течение 20 минут - оно было ликвидировано. Никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что по предварительным данным, в результате возгорания повреждения получили только два тамбура. Причина возгорания выясняется.