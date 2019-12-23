РИАМО - 23 дек. В понедельник из-за тумана видимость может ухудшиться до несколько сотен метров в Московском регионе, которая улучшится к середине дня, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.



«Туманом в метеорологии называют ухудшение видимости менее тысячи метров. Пока сильных туманов мы не ожидаем. Видимость будет где-то в пределах несколько сотен метров, как минимум. Я думаю, что для автомобилистов это большой проблемы не составит, а вот для авиации вполне может быть», - сказал Синенков.



Он отметил, что к середине дня туман до конца не рассеется, но видимость улучшится до значений более чем тысяча метров.



В столице объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана с 23:00 22 декабря до 23:00 понедельника. Данный уровень означает потенциально опасную погоду.