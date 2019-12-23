РИАМО - 23 дек. Школьники 11-х классов в Москве до 10 января 2020 году могу оставить заявление на участие в предпрофессиональном экзамене, который покажет, насколько они преуспели в выбранной профессии и даст возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



В заявлении следует указать вуз, в котором будет проходить экзамен, и направление практической части экзамена в зависимости от профиля обучения. Образцы заявления и согласия на обработку персональных данных можно найти на сайте Московского центра качества образования.



«Предпрофессиональный экзамен проводится с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая представляет собой компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Она пройдет в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования», - отмечается в материале.



Практическая часть проводится на базе вузов — партнеров проекта. Школьники решают практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям. Практическая часть позволяет школьникам продемонстрировать свои умения и навыки. Ученики, показавшие высокие результаты на предпрофессиональном экзамене, получают до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы, являющиеся партнерами проекта.



В 2018/2019 учебном году предпрофессиональный экзамен сдали более 11 тысяч выпускников. Это одна из форм независимой диагностики качества образования.