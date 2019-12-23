РИАМО - 23 дек. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по признакам разбоя по факту нападения на мужчину в продуктовом магазине на севере столицы, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ведомства Юлия Иванова.

«По данным следствия, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанес мужчине ножевое ранение в область ноги», - сказала Иванова.

Потерпевшего доставили в медучреждение, где ему оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работали следователи. Нападавший задержан.