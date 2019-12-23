РИАМО - 23 дек. В Московском зоопарке с 25 по 31 декабря запустят акцию «В зоопарке ждут подарки», любой желающий может подарить животным полезные игрушки, а взамен получить бесплатный билет в зоосад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«Поздравить с Новым годом можно больших панд, рысей, волков, попугаев, сурикатов, мангустов, морских котиков, львов, тигров и других зверей. Принимать подарки будут у главного входа с 09:00 до 16:00», - говорится в сообщении.



Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отметила, что традиционно к Новому году для гостей зоосада придумываются приятные сюрпризы. На этот раз у всех желающих есть возможность погулять по зимнему зоопарку и понаблюдать за жизнью его обитателей, не покупая билет.



«Участники акции «В зоопарке ждут подарки» смогут порадовать животных новой игрушкой. Зоологи и орнитологи подготовили специальный список желаний. В него вошли те вещи, которые понравятся нашим зверям и птицам. Их можно купить в большинстве зоомагазинов города. Подарок не должен быть дорогим. Главное, чтобы он принес нашим питомцам пользу и радость», — заявила Акулова.



Например, силиконовые кольца, которые обычно покупают для домашних питомцев, станут отличным презентом для кустарниковых собак. Такие игрушки тренируют жевательные мышцы и массируют десна хищников. Морские котики с удовольствием поиграют с обычным волейбольным мячом.



Полярным, красным и гривистым волкам можно подарить резиновые или силиконовые игрушки в виде гантелей. Зоологи подвесят их на ветки деревьев, чтобы животные могли охотиться.



Сурикатов и мангустов можно на несколько часов занять игрушками, внутри которых спрятано лакомство — они непременно доберутся до угощения. А в подарок для попугаев гостям предлагают приобрести канатные лесенки, по которым птицы любят лазать и прыгать.



Чтобы принять участие в акции «В зоопарке ждут подарки», нужно передать подарок волонтерам зоосада в специальном пункте у главного входа. Взамен посетители получат право бесплатного прохода на территорию.



В праздничные каникулы зоопарк будет работать ежедневно. Накануне Нового года, 31 декабря, побывать в гостях у больших панд, азиатских слонов, дагестанских туров, полярных медведей и других животных можно будет с 09:00 до 15:00. В этот день зоосад закроется на час раньше.



А с 1 по 8 января он будет открыт ежедневно с 09:00 до 17:00. Приобрести билет в кассе и пройти на территорию парка посетители смогут до 16:00. С 25 декабря по 8 января для гостей пройдут экскурсии и лекции, посвященные зимней жизни его обитателей.