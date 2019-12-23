РИАМО - 23 дек. Началась регистрация на педагогический конкурс «Учителя года Москвы — 2020», в этом году педагоги соревнуются командами, а не индивидуально, победитель будет объявлен в апреле 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что профессиональные конкурсы позволяют перенимать опыт других коллег, улучшать преподавательское мастерство и находить инновационные решения.



«В этот раз конкурс проводится в новом формате: педагоги будут соревноваться не индивидуально, а командами. На мой взгляд, новый командный формат конкурса — это еще одна уникальная возможность мотивировать наших учителей открывать для себя новое через общение с коллегами, учиться работать сообща и затем применять лучшие педагогические практики у себя в школе», — сказала Ракова.



Каждая московская школа имеет право собрать и выдвинуть на конкурс одну команду из пяти человек. С 23 по 24 декабря капитан команды должен заполнить в личном кабинете на сайте конкурса блок «Моя команда». Для этого нужно указать электронные почтовые адреса других участников, чтобы система выслала им приглашения на дальнейшую регистрацию. Члены команд получат доступ в электронный кабинет на сайте с 26 по 28 декабря.



Сами соревнования начнутся в январе 2020 года. С 13 по 30 января все команды ждет дистанционный отбор. Им нужно будет представить заявочный видеоролик на тему «Если наша школьная команда станет победителем конкурса, то…», разработать сценарий урока в «Московской электронной школе» и пройти онлайн-тестирование.

Полуфинал пройдет с 3 по 21 февраля. Сначала каждый участник напишет индивидуальное тестирование, затем команды соберутся на блицтурнир «Решаем трудные задачи». Третьим испытанием на этом этапе станет командная разработка социально значимого образовательного проекта для Москвы.



В финале, который состоится с 27 по 30 апреля, участникам предстоит провести мастер-класс с фокус-группой, командное представление созданного на предыдущем этапе проекта и индивидуальные выступления. Сразу после окончания соревнований определятся лучшие команды учителей Москвы.



Члены жюри будут оценивать интеллектуальные способности участников, знание преподаваемой дисциплины, навыки проектирования, управления информацией и эффективной коммуникацией, лидерские качества, творческий потенциал и умение работать в команде.



Организаторы рекомендуют внимательно прочитать положения конкурса и включить в состав команды не только учителей, но и педагогов-психологов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, которые уже добились высоких результатов в различных педагогических соревнованиях.