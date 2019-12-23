РИАМО - 23 дек. Операторы информационной поддержки для туристов в Москве теперь могут проконсультировать иностранных гостей на китайском языке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Позвонить на горячую линию можно по короткому номеру 122 или по городскому номеру: +7 (495) 122-01-11.



«Операторы контакт-центра общаются с туристами на русском, английском, а теперь и на китайском языке. Позвонив на горячую линию, гости города могут узнать, что посмотреть в новогодние праздники, как работает общественный транспорт, театры и музеи», - сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Ежемесячно на горячую линию для туристов поступает более 3 тысяч обращений. Специалисты контакт-центра готовы ответить практически на любой вопрос. Обращения на китайском языке операторы горячей линии принимают с 08:00 до 24:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные, на русском и английском языках — круглосуточно.



Как уточнил сотрудник столичного комитета по туризму, операторы контакт-центра могут подсказать контактную информацию посольств, консульств и визовых центров, расписание движения поездов или маршрут из одной точки в другую, адреса музеев, стадионов и парков. Также сотрудники контакт-центра придут на помощь в экстренной ситуации.



Горячая линия для туристов организована комитетом по туризму совместно с департаментом информационных технологий города Москвы на базе общегородского контакт-центра. Короткий номер 122 работает для вызовов с мобильных номеров всех российских и иностранных операторов связи на территории Москвы и Московской области.



Городской номер +7 (495) 122-01-11 работает для вызовов с мобильных и городских номеров из других стран и на территории России. Оплата звонков на оба номера происходит по тарифам оператора абонента.



Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года. Он обрабатывает более 2,5 миллионов обращений в месяц.



Около 90% заявок приходится на популярные у москвичей горячие линии: единую справочную службу Москвы (+7 (495) 777-77-77), единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53), единую службу записи на прием к врачу (+7 (495) 539-30-00), контакт-центр «Московский транспорт» (+7 (495) 539-54-54), техническую поддержку портала государственных услуг (+7 (495) 539-55-55) и горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 (495) 539-25-25).