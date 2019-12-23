РИАМО - 23 дек. В рамках операции «Нелегал-2019» полицейские МУ МВД России «Балашихинское» выявили нарушения миграционного законодательства на производстве бумажных салфеток, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе рейда полицейскими выявлена организация по производству столовых бумажных салфеток, расположенная на Саввинской улице, в которой трудились и проживали в антисанитарных условиях 10 уроженцев республик Средней Азии», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, всего по результатам проведенных мероприятий составлено 64 административных протокола. За нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России 30 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

В отношении одного из местных жителей возбуждено дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.