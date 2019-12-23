РИАМО – 23 дек. Электронными услугами на портале mos.ru с начала нынешнего года воспользовались свыше 500 миллионов раз, кроме того, число обращений выросло более чем в 1,6 раза по сравнению с 2018 годом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Это связано в том числе и с тем, что число городских услуг, которые можно получить онлайн, постоянно растет.



«В 2019 году в столице появилось более 20 новых онлайн-услуг и сервисов. Это, например, получение результатов медицинских анализов на электронную почту, возможность подать заявку на высадку именного дерева, подача апелляции на результаты государственной итоговой аттестации, запись на собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов, регистрация на участие в электронных выборах, услуги, связанные с кадастровой оценкой недвижимости», - говорится в сообщении.



Кроме того, в этом году на mos.ru была опубликована инструкция для жителей, которые в скором времени переедут в новую квартиру по программе реновации. Благодаря ей каждый может ознакомиться с подробной информацией по переезду или получить персональный гид.

«Город активно работает над тем, чтобы получение услуг было удобным для жителей. Сегодня mos.ru предоставляет целый спектр электронных услуг. Число пользователей сайта достигло 8,8 миллиона человек. И такой охват аудитории стимулирует нас двигаться дальше и делать все больше услуг доступными для жителей онлайн», — сказал руководитель направления «Электронные городские услуги» департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.



В этом году в столице стало больше электронных услуг для бизнесменов и частных лиц, занятых в сфере строительства. Например, появилась возможность направить онлайн-уведомление о планируемом индивидуальном жилищном строительстве и его окончании, ряд субсидий для предпринимателей.



Горожане позитивно оценили появление новых услуг и сервисов. Так, наиболее востребованной среди новинок в 2019 году стала подписка на информирование о результатах медицинских анализов.



Москвичи воспользовались возможностью более 487 тысяч раз. Также популярными стали запись на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для учеников девятых классов (более 79,3 тысячи обращений), подача апелляции на результаты ГИА (более 15 тысяч обращений) и заявки на участие в проекте «Наше дерево»(более 6,4 тысячи обращений), а также направление предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы онлайн (более 2,6 тысячи обращений).



Как и ранее, наиболее востребованным онлайн-сервисом в 2019 году оказался электронный дневник (более 186 миллионов обращений). Он помогает родителям следить за успеваемостью ребенка онлайн. В дневнике отображаются расписание занятий, домашние задания и оценки.

Помимо этого, среди родителей школьников был востребован сервис «Москвенок» (более 31,6 миллиона обращений). С его помощью они узнают, что ребенок зашел и вышел из школы, а также что он купил на обед.



Популярной онлайн-услугой остается сервис проверки и оплаты транспортных штрафов. Автомобилисты обратились к нему более 87,9 миллиона раз с начала года.



Лидируют и электронные услуги и сервисы в сфере ЖКХ. Так, показания приборов учета воды жители передали более 34 миллионов раз. Пользователи не только передавали сведения онлайн, но и просматривали даты поверки счетчиков и архив ранее переданной информации. Более 14,1 миллиона раз москвичи получали единый платежный документ (ЕПД). Коммунальные услуги они тоже оплачивали через интернет.



Актуальным в 2019 году был сервис проверки наличия разрешения на работу такси, которым воспользовались более 20 миллионов раз. Чтобы сделать это, нужно выбрать услугу в разделе «Общественный транспорт» и задать один или несколько параметров: указать государственный регистрационный номер автомобиля, наименование перевозчика, регион, в котором было выдано разрешение, или регистрационный номер разрешения.