РИАМО - 23 дек. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие дожди, воздух может прогреться до 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Максимальная температура воздуха в Москве 6-8 градусов, по области 3-8 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 85%», - говорится в сообщении.



На сайте добавляется, что такая погода оказывает негативное влияние на метеозависимых людей. Такой характер погоды может провоцировать недомогание, снижение физической активности и различные психо-эмоциональные расстройства.



Специалисты рекомендуют вести активный образ жизни, если нет противопоказаний, заниматься спортом, что будет способствовать постоянному повышению защитных сил. Также следует выполнять рекомендации лечащих врачей по профилактике и лечению имеющихся болезней.