РИАМО - 22 дек. Порядка 190 тысяч СМС об ограничениях и перекрытиях движения, которые запланированы в столице в период новогодних праздников, разослали водителям, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«ЦОДД разослал 192 тысяч СМС водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее», - говорится в сообщении.

Кроме того, вся необходимая информация уже появилась на дорожных табло и будет загружена в навигационные системы.