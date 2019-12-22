РИАМО - 22 дек. Следователи начали доследственную проверку по факту ранения мужчины, который сделал замечание покупателю магазина на севере столицы, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По предварительным данным, в продуктовом магазине на севере Москвы мужчина сделал замечание покупателю, совершавшему противоправные действия, после чего последний достал нож и нанес мужчине ножевое ранение в область ноги», - сказал Иванова.

Она уточнила, что раненого доставили в медучреждение, ему там оказывают необходимую помощь.

По ее словам, напавший на мужчину установлен и задержан. На данный момент с ним проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.