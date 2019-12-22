РИАМО - 22 дек. На масс-старте третьего этапа Кубка мира по биатлону шестой финишировала российская спортсменка Екатерина Юрлова-Перхт, остальные две россиянки не вошли в двадцатку турнира, сообщает Газета.ru.

«Во французском Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Норвежка Тириль Экхофф уверенно выиграла масс-старт, россиянка Екатерина Юрлова-Перхт показала свой лучший результат в сезоне, финишировав шестой», - говорится в сообщении.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов финишировал 11-м на масс-старте третьего этапа Кубка мира. Остальные два россиянина заняли более низкие строчки по итогам гонки.